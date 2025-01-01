Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Derby Girl

Das Auge des Tigers

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1
Joyn Plus
Das Auge des Tigers

Das Auge des TigersJetzt ohne Werbung streamen

Derby Girl

Folge 1: Das Auge des Tigers

22 Min.Ab 12

Lola Bouvier ist schon in jungen Jahren eine begnadete Eiskunstläuferin, sieht sich nach einem Wutausbruch bei einem Wettkampf allerdings gezwungen, ihre Karriere frühzeitig zu beenden. Zehn Jahre später sitzt sie an der Kasse eines billigen Sportladens und wird nur noch sporadisch von Kunden erkannt, die sich an den Zwischenfall erinnern. Eines Tages stößt Lola durch eine Rivalin auf die Sportart "Roller Derby" und der Ehrgeiz der ambitionierten jungen Frau wird geweckt.

Alle Staffeln im Überblick

Derby Girl
ProSieben FUN
Derby Girl

Derby Girl

Alle 2 Staffeln und Folgen