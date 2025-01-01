Derby Girl
Folge 1: Das Auge des Tigers
22 Min.Ab 12
Lola Bouvier ist schon in jungen Jahren eine begnadete Eiskunstläuferin, sieht sich nach einem Wutausbruch bei einem Wettkampf allerdings gezwungen, ihre Karriere frühzeitig zu beenden. Zehn Jahre später sitzt sie an der Kasse eines billigen Sportladens und wird nur noch sporadisch von Kunden erkannt, die sich an den Zwischenfall erinnern. Eines Tages stößt Lola durch eine Rivalin auf die Sportart "Roller Derby" und der Ehrgeiz der ambitionierten jungen Frau wird geweckt.
Derby Girl
Genre:Tragikomödie, Eislaufen, Unterhaltung
Produktion:FR, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH
