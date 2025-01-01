Derby Girl
Folge 3: Happy Birthday
22 Min.Ab 12
Lola wird bei den "Cannibal Licornes" aufgenommen. Sie möchte unbedingt ihr erstes Spiel bestreiten und dabei ihrer Rivalin Jennifer beweisen, was sie kann. Weil Acid Cyprine sich jedoch weigert, Lola für das nächste Match aufzustellen, fasst diese einen Plan: Sie lädt das gesamte Team zu ihrer Geburtstagsfeier ein, um die Kapitänin von sich zu überzeugen.
