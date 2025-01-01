Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derby Girl

Jetzt erst recht

ProSieben FUNStaffel 2Folge 5
Jetzt erst recht

Derby Girl

Folge 5: Jetzt erst recht

28 Min.Ab 12

Das mysteriöse "Derby Girl", das nachts für Gerechtigkeit in der Stadt sorgt, braucht Unterstützung. Die "Cannibal Licornes" halten ihre Teamkollegin Lola für die Unbekannte - und so spricht sich ihre angebliche zweite Identität schnell herum. Bald wenden sich immer mehr Menschen hilfesuchend an Lola. Obwohl sie nicht das echte "Derby Girl" ist, nimmt sie sich der Aufgaben an - bis es zu einem folgenreichen Treffen kommt.

Derby Girl
ProSieben FUN
Derby Girl

Derby Girl

