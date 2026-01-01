Derby Girl
Folge 6: Alles im Eimer
29 Min.Ab 12
Das echte "Derby Girl" gibt seine wahre Identität preis und bietet Lola und deren Freundinnen ihre Hilfe an. Die Frauen gehen davon aus, dass die Bürgermeisterin geheime Pläne verfolgt. Die nötigen Beweise, um sie zu überführen, vermuten die "Cannibal Licornes" auf dem Laptop der Ortsvorsteherin. Durch einen gewieften Plan verschaffen sie sich Zugang zu ihrem Büro.
Genre:Tragikomödie, Eislaufen, Unterhaltung
Produktion:FR, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH