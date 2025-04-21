Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Die Nacht, in der Ronda starb

Staffel 10Folge 7
Die Nacht, in der Ronda starb

Die Nacht, in der Ronda starb

Derrick

Folge 7: Die Nacht, in der Ronda starb

60 Min.Ab 12

Gregor Ronda, Liebhaber der Frau des Gymnasiallehrers Dr. Walter Schenk wird in seinem Fitness-Studio mit einer Eisenhantel erschlagen. Nach Auffassung von Oberinspektor Derrick, Wohnungsnachbar Schenks, sind Schüler des Gymnasiallehrers in den Fall verwickelt.

