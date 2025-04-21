Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Das Piräus-Abenteuer

KultKrimiStaffel 11Folge 15
Das Piräus-Abenteuer

Das Piräus-AbenteuerJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 15: Das Piräus-Abenteuer

60 Min.Ab 12

Stewardess Hanna Reimers ist beunruhigt. Vor drei Monaten hatte sie in Athen von einem Fremden einen Koffer entgegengenommen, den sie in Deutschland einem gewissen Dr. Stein übergeben sollte. Noch vor dem Abflug kamen ihr Bedenken. Sie öffnete das Gepäckstück und fand darin Heroin, das sie in ihrer Panik ins Waschbecken schüttete. Die junge Frau sucht Hilfe bei Harry Klein.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen