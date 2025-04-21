Derrick
Folge 2: Der Tote auf der Parkbank
60 Min.Ab 12
Georg Lindemann ist Opfer einer Gewalttat geworden. Ein Straßenarbeiter hatte den Toten wie schlafend auf einer Parkbank gefunden. Für Derrick steht lediglich fest, daß der Chef einer Werbeagentur bis Mitternacht noch gelebt hat. Bis 22 Uhr war er mit seinem Studioleiter Basse in den Räumen seiner Firma gewesen. Doch dann verliert sich die Spur.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises