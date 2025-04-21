Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Die Nacht des Jaguars

Staffel 11Folge 3
Die Nacht des Jaguars

Folge 3: Die Nacht des Jaguars

59 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird tot in einer Telefonzelle aufgefunden. Der Schwiegervater des Opfers, Dr. Trabuhr, läßt kein gutes Haar an der Frau seines Sohnes Albert. Trotz vehementer Parteinahme des Vaters für seinen Sohn hat dieser kein Alibi für die Tatzeit vorzuweisen.

