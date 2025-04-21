Derrick
Folge 5: Nachtstreife
60 Min.Ab 12
Ermordung des Polizisten Reinhard, während seines ersten Einsatzes als Zivilfahnder beim Münchner Rauschgiftdezernat, einer Observation eines Autos, auf dessen Spur ein anonymer Anruf geführt hat. Die Ermordung des jungen Kollegen führt bei Hauptkommissar Marx zu schweren Schuldgefühlen, weil er während der Observation seinen Kollegen allein gelassen hat, um eine Funkstreife zu holen, so daß er alles daran setzt, die Ermittlungen von Derrick zu unterstützen.
