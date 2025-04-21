Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Wie kriegen wir Bodetzki?

KultKrimiStaffel 12Folge 6
Wie kriegen wir Bodetzki?

Wie kriegen wir Bodetzki?Jetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 6: Wie kriegen wir Bodetzki?

60 Min.Ab 12

Einziger Verwandter des Mordopfers Loss ist dessen Vater, der in einem Altenheim lebt. Telefonisch meldet sich ein Freund des Toten und verabredet ein Treffen mit dem alten Mann. Doch der erliegt plötzlich einem Herzinfarkt. Derrick kann einen ehemaligen Polizisten dazu bringen, in die Rolle des Vaters zu schlüpfen, um so dem Mörder auf die Spur zu kommen.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen