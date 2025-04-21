Ein merkwürdiger Tag auf dem LandeJetzt kostenlos streamen
Derrick
Folge 2: Ein merkwürdiger Tag auf dem Lande
58 Min.Ab 12
Jobst Huber hat eine Bank überfallen, dabei 120.000 Mark erbeutet, und ist seitdem verschwunden. Doch so klar, wie der Fall scheint, ist er nicht. Arno und Michaela Huber vermuten, daß Jobst, nachdem er sie aus irgendeinem Dorf angerufen hatte, selbst Opfer eines Verbrechens geworden ist.
Derrick
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises