Derrick
Folge 8: Der Einzelgänger
59 Min.Ab 12
Ingo Wolf, der als verdeckter Ermittler arbeitet, meldet seinen Kollegen Peter Roth als vermißt. Nachdem Roths Leiche in einer Kiesgrube gefunden wird, beschließt Wolf, die Mörder mit Hilfe des Barmädchens Malikowa im Spielermilieu zu suchen, wo Roth zuletzt gesehen wurde.
Derrick
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises