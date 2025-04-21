Derrick
Folge 10: Das Lächeln des Doktor Bloch
Derricks Hausarzt Dr. Bloch steckt in einer tiefen Krise. Seine Frau Andrea hat einen Liebhaber, den wesentlich jüngeren Igor Brunner. Als sie zu ihm ziehen will, zeigt der ihr aber die kalte Schulter. Sie verübt Selbstmord. Derrick sieht ein Drama zwischen dem verzweifelten Dr. Bloch und Brunner heraufziehen. Er greift ein.
