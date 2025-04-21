Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Isoldes tote Freunde

KultKrimiStaffel 14Folge 11
Folge 11: Isoldes tote Freunde

60 Min.Ab 12

Vor dem Tennisclub fallen drei Schüsse. Wenig später findet man ein Clubmitglied, den Sohn des Brauereibesitzers Dröger, erschossen auf dem Parkplatz. Dröger glaubt nicht, daß sein Sohn, wie behauptet wird, eine intime Beziehung zu der jungen Pianistin Isolde hatte. Auch die junge Musikerin bestreitet das.

