Derrick
Folge 10: Mann im Regen
58 Min.Ab 12
Die Brüder Hans und Luis Röder betreiben in München ein Nachtlokal. Gemeinsam bewohnen die beiden Junggesellen ein Einfamilienhaus. Eines Morgens kommt ihr Vater, um wichtige Geschäftsangelegenheiten mit ihnen zu besprechen. AlsHerr Röder nach der Hausangestellten seiner Söhne, Ilse Lohmann,sehen will, entdeckt er die junge Frau tot in ihrer Souterrainwohnung. Offenbar wurde sie erwürgt. Beiden Brüdern Röder war die Ermordete die gemeinsame Geliebte. Derricks Tatverdacht richtet sich deshalb sofort gegen sie, doch es fehlt an eindeutigen Beweisen.
