Ein merkwürdiger PrivatdetektivJetzt kostenlos streamen
Derrick
Folge 7: Ein merkwürdiger Privatdetektiv
60 Min.Ab 12
Herr Raude ist in seiner Diele ermordet worden. Am Tag zuvor hatte er seine Frau verprügelt, weil er dahinter gekommen war, daß seine Frau offenbar seit kurzem einen Liebhaber hat. Er hatte sogar dafür extra einen Privatdetektiv engagiert, der aber seine Ergebnisse seinem Auftraggeber zunächst gar nicht mitgeteilt hatte.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises