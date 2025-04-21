Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Gesicht hinter der Scheibe

Staffel 16Folge 13
Folge 13: Gesicht hinter der Scheibe

59 Min.Ab 12

Verdutzt nimmt der Beamte des Polizeinotrufs den anonymen Anruf einer Frau und eines Mannes entgegen. Inhalt des kurzen Gesprächs: Die Polizei möge umgehend einen gewissen Hugo Zeller verständigen. Dessen Tochter Monika, sollte er sie aufsuchen, sei in den Büroräumen seines eigenen Betriebes zu finden. Auch Zeller, von der Polizei inzwischen informiert, kommt die Sache höchst merkwürdig vor. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner und künftigen Schwiegersohn Arno Beckmann begibt er sich in die ihnen beiden gehörende Kleiderfabrik. Was sie dort vorfinden, schockiert sie: Monika ist tot. Wer hat sie erschossen?

