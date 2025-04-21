Derrick
Folge 5: Ein Objekt der Begierde
58 Min.Ab 12
Derrick und Klein werden von ihrem Kollegen Berger schon erwartet - im Treppenhaus eines Mietshauses. Hier hatte Helene Soost bei ihrer Heimkehr eine schreckliche Entdeckung gemacht. Nach Einschalten der Treppenbeleuchtung sah sie vor sich auf dem Boden liegend jenes Mädchen, das jeder im Hause inzwischen kannte. Denn die 19jährige gehörte zwar nicht zu den Mitbewohnern, aber einmal in der Woche kam sie hierher, um bei dem Studenten Roland Bleiweg Englischunterricht zu nehmen. Nun ist sie tot, und wie Oberinspektor Derrick vermutet, wurde sie in einer der Wohnungen dieses Hauses vergewaltigt.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises