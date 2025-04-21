Derrick
Folge 8: Das Plädoyer
59 Min.Ab 12
Lakonda wurde vor 15 Jahren aufgrund eines hevorragenden Plädoyers von Oberstaatsanwalt Dr. Kolbe wegen Mordes verurteilt. Als er vorzeitig entlassen wird, wendet sich Kolbe an Derrick, weil er Lakondas Rache fürchtet. Kurz darauf wird Kolbes Ehefrau Ingeborg von drei Jugendlichen angegriffen und schwer mißhandelt, ein Fremder eilt ihr zu Hilfe.
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises