Derrick

Derricks toter Freund

KultKrimiStaffel 17Folge 9vom 13.07.1995
Derricks toter Freund

Derricks toter Freund

Derrick

Folge 9: Derricks toter Freund

59 Min.Folge vom 13.07.1995Ab 12

Arno Beckmann findet durch drei Schüsse durch die Wohnungstür den Tod. Von Beckmanns ehemaligem Zellengenossen Leo Körner, einem Heiratsschwindler, erfährt Oberinspektor Derrick, daß Körner Beckmann ermunterte, sich Körners lockere Lebensart zu eigen zu machen und daß die Kontaktanzeigen Beckmanns eine große Resonanz fanden. Während der Tatortbesichtigung meldet sich Marta Hauser bei dem Oberinspektor. Die Schilderung ihrer Beziehung zu Beckmann läßt Derrick allmählich daran zweifeln, daß hier ein Mann den Tod gefunden hat, der nichts weiter als ein gerissener Heiratsschwindler gewesen sein soll.

