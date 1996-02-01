Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Einen schönen Tag noch, Mörder

KultKrimiStaffel 18Folge 1vom 01.02.1996
Einen schönen Tag noch, Mörder

Derrick

Folge 1: Einen schönen Tag noch, Mörder

58 Min.Folge vom 01.02.1996Ab 12

In seiner ersten Vernehmung durch Derrick bezeugte der junge LKW-Fahrer noch, deutlich gesehen zu haben, wie Kottler seinen Buchhalter Hans Dannhof mit voller Absicht in die Baugrube gestoßen habe. Dannhof, der zwei erwachsene Kinder hinterläßt, war bei dem Sturz zu Tode gekommen. Kottler bestreitet jeglichen Mordvorsatz und stellt den Vorfall als unglücklichen Unfall dar. Rückendeckung erhält er durch Kranführer Alex Hasinger, Rudolfs Vater. Nach dessen Beobachtungen habe Kottler versucht, den Sturz des Buchhalters zu verhindern.

