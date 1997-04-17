Derrick
Folge 15: Gesang der Nachtvögel
59 Min.Folge vom 17.04.1997Ab 12
Firmeninhaber Dr. Rosenfeld verläßt gegen 22.00 Uhr sein Büro und geht zu seinem Parkplatz. Dabei wird er überfahren und getötet, der Fahrer flüchtet. Die Rekonstruktion des Unfallhergangs ergibt eindeutig, daß Rosenfeld vorsätzlich getötet wurde, damit ist es ein Fall für die Mordkommission. Für die Hinterbliebenen des Ermordeten ist diese Tat ein Rätsel; weder die Witwe noch sein Sohn können Oberinspektor Derricks Fragen nach einem Mordmotiv beantworten. Bis Derrick eine Ungeheuerlichkeit aufdeckt, die unglaublich scheint.
