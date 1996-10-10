Derrick
Folge 9: Das dunkle Licht
58 Min.Folge vom 10.10.1996Ab 12
Der Mordfall Bruns liegt inzwischen zehn Jahre zurück. Daß er noch einmal brandaktuell werden würde, damit hat Derrick nicht gerechnet. Der Oberinspektor erinnert sich: Überfall auf einen Geldtransporter durch drei Männer. Zwei von ihnen vermummt, der dritte in Uniform, getarnt als Polizist. Rücksichtslos schossen die Gangster die beiden Fahrer nieder, sie starben in ihrem ausgeraubten Wagen. Die Überraschung: eine anonyme Anruferin nannte den Namen eines der Beteiligten - Lothar Bruns. Während seine beiden Komplizen aufgrund ihrer Alibis straffrei blieben, wurde Bruns zu zwanzig Jahren verurteilt. Seine Freunde hatten ihn verraten.
Derrick
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises