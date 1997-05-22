Derrick
Folge 1: Fundsache Anja
In einem Hausflur liegt Alfred Kajunke: tot. Die Tatwaffe, sein Klappmesser, findet die Polizei im Müllcontainer auf dem Hof. Von Hausbewohnern erfährt Derrick von Vorfällen, die kein gutes Licht auf Kajunke werfen und den Verdacht nahelegen, daß er seinen Tod selbst verschuldet hat. Kajunkes Tochter Anja hatte immer häufiger Zuflucht beim Schriftsteller Walter Ahrens gesucht - warum? Derrick befragt Ahrens, was ihn bewog, sich um sie zu kümmern.
