Derrick
Folge 11: Das Abschiedsgeschenk
60 Min.Folge vom 15.10.1998Ab 12
Stephan Derrick scheidet aus dem Polizeidienst aus. Der verdiente Kriminalist wird einen Chefposten bei Europol übernehmen; die Ernennungsurkunde soll ihm in einer öffentlichen Feierstunde überreicht werden. Albert Kaschonnicks "Abschiedsgeschenk" für den scheidenden Oberinspektor ist die unmißverständliche Nachricht, daß er diesen Ehrentag nicht überleben werde. Niemand zweifelt daran, daß die Drohung des vor 15 Jahren von Derrick überführten Mörders ernst zu nehmen ist. Kaschonnick verfügt auch vom Gefängnis aus über genügend willfährige Helfer, die bereit sind, den Mordauftrag auszuführen. Bis zum Festakt sind es noch 14 Tage.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises