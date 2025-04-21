Derrick
Folge 14: Der Mann aus Portfofino
58 Min.Ab 12
Ein Untersuchungsgefangener, wegen Autodiebstahls angeklagt, wird durch einen waghalsigen Coup aus der Haft befreit und wenige Minuten später an der Isar erschossen. Oberinspektor Derrick stößt auf einen merkwürdigen Zusammenhang: Der Wagen, den jener U-Häftling gestohlen hat, gehört dem italienischen Arzt Dr. Pinaldi, der seit einiger Zeit als vermisst gemeldet wird. So begeben sich Derrick und Harry Klein in die Ortschaft, in der der Arzt zuletzt gesehen wurde.
Derrick
Genre:Krimi
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises