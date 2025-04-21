Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Der Mann aus Portfofino

KultKrimiStaffel 2Folge 14
Der Mann aus Portfofino

Der Mann aus PortfofinoJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 14: Der Mann aus Portfofino

58 Min.Ab 12

Ein Untersuchungsgefangener, wegen Autodiebstahls angeklagt, wird durch einen waghalsigen Coup aus der Haft befreit und wenige Minuten später an der Isar erschossen. Oberinspektor Derrick stößt auf einen merkwürdigen Zusammenhang: Der Wagen, den jener U-Häftling gestohlen hat, gehört dem italienischen Arzt Dr. Pinaldi, der seit einiger Zeit als vermisst gemeldet wird. So begeben sich Derrick und Harry Klein in die Ortschaft, in der der Arzt zuletzt gesehen wurde.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen