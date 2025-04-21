Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Staffel 2Folge 15
Folge 15: Yellow He

60 Min.Ab 12

Schüsse vor einem Krankenhaus. Georg Rabes stirbt, als er in seinen Wagen einsteigen will. Der Fall gibt Derrick Rätsel auf, bis er herausfindet, dass Georgs Bruder Albert ein Verhältnis mit seiner Schwägerin hat, während Georg vor seinem Tode mit der Sekretärin liiert war.

