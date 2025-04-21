Derrick
Folge 15: Klavierkonzert
60 Min.Ab 12
Auf dem Gelände eines Altersheimes wird ein Rentner erschossen aufgefunden. Oberinspektor Derrick, der die Ermittlungen sofort aufnimmt, stößt auf einige Ungereimtheiten, die darauf schließen lassen, daß der Mord an einem anderen Ort geschah. Der Pförtner scheint etwas zu verheimlichen, so daß sich die Mordaufklärung – auch für Oberinspektor Derrick – diesmal sehr schwierig gestaltet.
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises