Derrick
Folge 7: Via Bangkok
Jakob Renz ist Cellist in einem Sinfonieorchester, das nach einer erfolgreichen Asientournee wieder in Deutschland eintrifft. Während es für viele Musiker schon in der Flughafenhalle ein fröhliches Wiedersehen mit ihren Angehörigen gibt, ist Jakob Renz einer der wenigen, der nicht von seiner Familie dort erwartet wird. Stattdessen sind zwei junge Männer erschienen, die sich unauffällig an der wohlbehaltenen Rückkehr des Cellisten interessiert zeigen. Noch am gleichen Abend wird Jakob Renz auf einer unbelebten Straße schwer verletzt neben seinem Wagen liegend aufgefunden – beim Eintreffen der Polizei ist er tot. Oberinspektor Derrick ist missgelaunt über die spärlichen Auskünfte, die er von Helga, der Tochter des Toten, erhält. Angeblich weiß sie nur, dass ihr Vater nach einem Telefongespräch plötzlich die Absicht äußerte, sich mit dem unbekannten Anrufer treffen zu wollen.
