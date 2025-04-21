Derrick
Folge 13: Tandem
60 Min.Ab 12
Von seiner Stammkneipe aus ruft Ewald Bienert seine Frau an. Der Hörer wird abgenommen - aber es meldet sich niemand. Voll böser Ahnungen rast Bienert zu seiner Wohnung. Dort findet er seine Frau, ermordet. Derrick entwickelt eine Theorie, an die er anfangs selbst nicht so recht glaubt.
