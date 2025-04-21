Derrick
Folge 2: Solo für Margarete
Ein Pkw, dessen Fahrer offensichtlich betrunken ist, fällt einer motorisierten Polizeistreife auf. Schon von einer Brücke aus hatten die Beamten beobachtet, wie das verdächtige Fahrzeug über eine unwegsame Uferböschung in Richtung City davongerast war. Einer Verkehrskontrolle jedoch können sich die drei Insassen durch riskante Fahrmanöver entziehen. Im Morgengrauen entdeckt man am Flußufer ein nur notdürftig verschnürtes Bündel - es enthält die Leiche einer jungen Frau! Noch am selben Tag meldet sich bei Oberinspektor Derrick eine Frau Ellweg, die in der Ermordeten ihre Untermieterin wiedererkennt, Margarete Wenk, Schülerin an einer Grafikschule.
