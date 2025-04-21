Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Nachts in einem fremden Haus

KultKrimiStaffel 7Folge 2
Nachts in einem fremden Haus

Nachts in einem fremden HausJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 2: Nachts in einem fremden Haus

60 Min.Ab 12

Oberinspektor Derrick wird von dem Ehepaar Stettner aufgeregt aus seinem Büro in eine Villa geholt, um einen Toten, womöglich gar Ermordeten, zu sehen - und dann findet sich am vermeintlichen Tatort nicht die Spur einer Leiche! Beide Stettners aber könnten einen Eid darauf schwören, in dem fremden Haus, das sie vor mehr als einer Stunde durch einen dummen Zufall betreten hatten, einen wie leblos wirkenden Mann entdeckt zu haben.

Derrick
Derrick

Derrick

