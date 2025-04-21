Derrick
Folge 12: Kranzniederlegung
58 Min.Ab 12
Story um die Aufklärung des Mordes an dem Gymnasiasten Alfons Köhler, der im Verdacht stand, Heroindealer gewesen zu sein und mit einem weiteren Komplizen den Tod einer Gymnasiastin verschuldet zu haben, an deren Grab Heinz Lissner Rache geschworen hatte.
