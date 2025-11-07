Nachhaltig wohnen leicht gemachtJetzt kostenlos streamen
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien
Folge 10: Nachhaltig wohnen leicht gemacht
42 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 6
Deb und Neal benötigen Hilfe bei der Renovierung einiger Zimmer in ihrem Zuhause. Die fünfköpfige Familie muss derzeit mit einem Badezimmer auskommen, weshalb die Waschküche zu einem zweiten Bad umgebaut werden soll. Zudem modernisieren die Handwerker die Küche und verwandeln den ungenutzten Raum vor der Veranda in ein gemütliches Familienzimmer.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH