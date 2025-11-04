Ein Haus voller ErinnerungenJetzt kostenlos streamen
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien
Folge 4: Ein Haus voller Erinnerungen
42 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6
Clare und Steve leben in Clares ehemaligen Elternhaus. Nach langer Zeit haben sie nun beschlossen, ihr Zuhause zu renovieren und erhalten Hilfe von Georgia und Richie. Während die Handwerker mit dem Umbau beginnen, sucht Georgia in einem Secondhandladen nach einer Glastür für die Veranda. Durch das Entfernen der Wand zwischen Ess- und Wohnzimmer entsteht ein großer, heller Wohnraum. Zum Schluss werden einige der alten Küchenfliesen aus Clares Kindheit eingerahmt.
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
