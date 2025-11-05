Warme Töne statt weiß-grüne KombinationenJetzt kostenlos streamen
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien
Folge 6: Warme Töne statt weiß-grüne Kombinationen
42 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 6
Randa und Paul brauchen Hilfe bei der Renovierung ihrer beiden Schlaf- und Badezimmer. Georgia und Richie wollen die Räume heller und gemütlicher gestalten. Doch im Badezimmer der Eltern stoßen die Profis auf das erste Problem: Die Holzverkleidung der Fenster muss ausgetauscht werden, damit sich durch die Feuchtigkeit kein Schimmel bildet. Allerdings verursachen die ungeplanten Arbeiten höhere Kosten. Werden Randa und Paul mit dem Ergebnis zufrieden sein?
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
