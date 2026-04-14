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Desperate Housewives

Die große Suche

sixxStaffel 1Folge 11vom 14.04.2026
Die große Suche

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Desperate Housewives

Folge 11: Die große Suche

42 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6

Außer Edie scheint kaum einer die verschwundene Martha Huber zu vermissen, nicht einmal deren Schwester Felicia. Die geht sogar davon aus, dass Martha tot ist. Auch eine breite Suchaktion bringt keine neuen Erkenntnisse.

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