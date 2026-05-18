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Desperate Housewives

Die Welt der Kinder

sixxStaffel 3Folge 8vom 18.05.2026
Die Welt der Kinder

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Desperate Housewives

Folge 8: Die Welt der Kinder

42 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12

Gabrielle beschließt, nach New York zu fliegen und wieder als Model zu arbeiten. Ihre alte Agentin vermittelt sie auch tatsächlich - für eine Rolle als Mutter. Gabrielle ist entsetzt und muss feststellen, dass sie nach 10 Jahren nicht mehr zu den Stars gehört. Lynette hat ihren Kindern verheimlicht, dass sie angeschossen wurde. Als sie es in der Schule erfahren, ist Parker völlig verstört. Derweil ist Mike wieder aus der Klinik zurück in seinem von Edie neu dekorierten Haus.

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