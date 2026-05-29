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Desperate Housewives

Kuchenschlacht

sixxStaffel 4Folge 2vom 29.05.2026
Kuchenschlacht

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Desperate Housewives

Folge 2: Kuchenschlacht

42 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Katherine schlägt vor, ein Mittagessen für Lynette zu veranstalten. Bree teilt ein, wer was mitbringt, wobei sie ihren berühmten Zitronenbaiserkuchen backen will. Alle sind begeistert vom Kuchen, der jedoch von Katherine ist. Bree ist entsetzt, dass jemand ihr die Schau gestohlen hat und versucht, den Kuchen nachzubacken - vergeblich. Als Katherine sich weigert, das Rezept herauszugeben, bricht Bree bei ihr ein - und entdeckt ein ganz anderes Geheimnis.

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