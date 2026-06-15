Desperate Housewives
Folge 7: Begierde
41 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Lynette und Tom entdecken die Wahrheit über die Affäre ihres Sohnes Porter. Gabrielle verdächtigt Carlos' Patientin Virginia, noch andere Motive für ihre Großzügigkeit den Solis' gegenüber zu haben. Ein Moment der Schwäche bringt Bree in Verlegenheit und Scham. Indes wird Katherines nicht ganz so kleines Geheimnis gelüftet ... Susan erfährt von Jacksons wahrer Leidenschaft, und Mrs. McCluskeys Schwester Roberta entdeckt eine beunruhigende Tatsache über Dave.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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