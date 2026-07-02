Desperate Housewives
Folge 11: Was wäre, wenn ...
42 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
Nach dem Flugzeugabsturz warten Angehörige und Freunde der Verletzten im Krankenhaus auf Neuigkeiten. Susan denkt an ihre Ehe mit Karl zurück und fragt sich, was gewesen wäre, wenn sie ihn nicht aus dem Haus geworfen hätte. Angie stellt sich vor, was wäre, wenn Mona überleben und der Polizei alles erzählen würde. Gabrielle ist glücklich, dass Celia gerettet wurde und glaubt, dass sie etwas Besonderes ist, weil Gott sie verschont hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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