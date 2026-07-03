Desperate Housewives
Folge 12: Alles Fassade
42 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12
Susan erfährt, dass Karl ihr einen Anteil an einem Stripclub hinterlassen hat - auch Mike hat diesen Club schon besucht ... Tom übernimmt Lynettes Stelle bei Carlos, da Lynette wegen der Schwangerschaft ausfällt. Sie besteht jedoch darauf, dass sie die Stelle nach der Geburt wiederbekommt. Bree fühlt sich schuldig wegen ihrer Affäre und will sich mit Spenden an die Kirche reinwaschen. Reverend Sikes überzeugt sie, dass sie, um es wieder gutzumachen, für Orson sorgen sollte ...
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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