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Desperate Housewives

Der perfekte Sohn

sixxStaffel 6Folge 18vom 08.07.2026
Der perfekte Sohn

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Desperate Housewives

Folge 18: Der perfekte Sohn

42 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 6

Bree gibt ein Essen für Sam, zu dem auch Andrew und Danielle kommen, um ihn in der Familie willkommen zu heißen. Doch Andrew hat Schwierigkeiten, sich mit Sam als Halbbruder anzufreunden ... Susan und Gabrielle geraten in Streit, weil jede von ihnen will, dass ihr Kind den Spendensammel-Wettbewerb der Schule gewinnt ... Lynette muss machtlos mit ansehen, wie Preston das College verschiebt und einen einfachen Job annimmt, um sich eine große Wohnung mit Irina leisten zu können.

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