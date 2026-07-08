Desperate Housewives
Folge 18: Der perfekte Sohn
42 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 6
Bree gibt ein Essen für Sam, zu dem auch Andrew und Danielle kommen, um ihn in der Familie willkommen zu heißen. Doch Andrew hat Schwierigkeiten, sich mit Sam als Halbbruder anzufreunden ... Susan und Gabrielle geraten in Streit, weil jede von ihnen will, dass ihr Kind den Spendensammel-Wettbewerb der Schule gewinnt ... Lynette muss machtlos mit ansehen, wie Preston das College verschiebt und einen einfachen Job annimmt, um sich eine große Wohnung mit Irina leisten zu können.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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