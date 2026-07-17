Desperate Housewives
Folge 11: Attentäter
42 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Die Polizei, die wegen des Schusses auf Paul Young ermittelt, stellt fest, dass der die gesamte Nachbarschaft zum Feind hat - allerdings haben alle ein Alibi. Beth beschuldigt ihre Mutter Felicia, darin verwickelt zu sein, die das aber bestreitet. Indes erfährt Paul, dass Beth Felicias Tochter ist. Carlos und Gaby bringen Juanita zu einer Therapeutin und müssen erfahren, dass sie jede Erinnerung an Grace vernichten müssen, damit es ihrer Tochter besser geht.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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