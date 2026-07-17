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Desperate Housewives

Attentäter

sixxStaffel 7Folge 11vom 17.07.2026
Attentäter

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Desperate Housewives

Folge 11: Attentäter

42 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12

Die Polizei, die wegen des Schusses auf Paul Young ermittelt, stellt fest, dass der die gesamte Nachbarschaft zum Feind hat - allerdings haben alle ein Alibi. Beth beschuldigt ihre Mutter Felicia, darin verwickelt zu sein, die das aber bestreitet. Indes erfährt Paul, dass Beth Felicias Tochter ist. Carlos und Gaby bringen Juanita zu einer Therapeutin und müssen erfahren, dass sie jede Erinnerung an Grace vernichten müssen, damit es ihrer Tochter besser geht.

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