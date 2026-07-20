Desperate Housewives
Folge 13: Die Puppe
42 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Renee richtet das Kinderzimmer der von Bob und Lee adoptierten Jenny ein - die beiden frisch gebackenen Eltern sind hellauf begeistert. Auf die Frage, wie sie es so schnell zusammenstellen konnte, antwortet Renee, dass sie dieses Zimmer seit 20 Jahren plane - für eine eigene Tochter. Carlos ist entsetzt, wie abhängig Gabrielle von ihrer Puppe ist. Als sie im Auto überfallen werden und der Gangster mit der Puppe auf dem Rücksitz davonfährt, ist Gabrielle am Boden zerstört.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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