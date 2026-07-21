Desperate Housewives
Folge 15: Zuhause
42 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Lynette und Tom beschließen, Porter und Preston aus dem Haus zu werfen, damit sie sich eine eigene Wohnung und Jobs suchen. Gabrielle besucht auf Rat ihrer Therapeutin ihren Heimatort in Texas, um am Grab ihres Stiefvaters mit dem Missbrauch in ihrer Kindheit abzuschließen. Durch den unerwartet begeisterten Empfang der Ortsbewohner, die Gabys Modelkarriere verfolgt hatten, wird sie vom Zweck ihres Besuchs abgelenkt, bis sie Schwester Marta, ihrer früheren Lehrerin, begegnet.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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