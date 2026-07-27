Desperate Housewives
Folge 22: Trügerische Sicherheit
42 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Alle Anzeichen deuten daraufhin, dass Susan Pauls Essen absichtlich vergiftet hat. Offenbar steht sie kurz vor einer Verhaftung ... Gabrielle muss erkennen, dass Juanita nicht grundlos Angst vor dem ominösen Mann im Garten hatte. Sie sieht ihn selbst und ist schockiert, als sie erkennt, wer es ist ... Lee erzählt Bree, er hätte Chuck in einer Schwulenbar gesehen. Doch sie glaubt ihm nicht, dass Chuck schwul sein soll ... Tom und Lynette machen ein Versöhnungswochenende ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren