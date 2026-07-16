Desperate Housewives
Folge 8: Dankbarkeit
42 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
Es ist Thanksgiving. Renee lädt Lynettes Familie ein und auf Bitten von Lynette auch widerwillig Susan. Baby Paige wird unter Aufsicht der Zwillinge zu Hause gelassen, weil Lynette ihr einen Schlafrhythmus einüben will. Susan aber erträgt es nicht, Paige weinen zu hören und schleicht sich davon, um Paige wieder aus dem Bett zu nehmen. Bree lädt Keiths Eltern ein und findet sich mitten in einem Ehestreit zwischen Mary und Richard wieder, der in der Trennung gipfelt.
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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