Geheimnisse, die ich nie erfahren willJetzt kostenlos streamen
Desperate Housewives
Folge 1: Geheimnisse, die ich nie erfahren will
42 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Die Freundinnen begraben Alejandro mit Carlos' Hilfe. Sie schwören einander, niemandem etwas zu erzählen. Als Bree und Gabrielle Alejandros Auto beseitigen, wird ihr Geheimnis beinahe von Chuck entdeckt. Tom und Lynette versuchen indessen, den Kindern ihre Trennung zu verheimlichen, bis sie einsehen, dass sie es ihnen sagen müssen. Renee macht sich an den neuen Nachbarn Ben Faulkner heran - und wird zu ihrer Empörung abgewiesen.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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