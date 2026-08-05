Verschwinde aus meinem LebenJetzt kostenlos streamen
Desperate Housewives
Folge 14: Verschwinde aus meinem Leben
42 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Orson kehrt zu Bree zurück, lässt sie aber in dem Glauben, ihre Freundinnen würden schlecht über sie reden und schlägt ihr eine Reise vor. Lynette ist entsetzt, dass Porter und Preston wieder vor der Tür stehen. Noch schlimmer wird es, als Susan ihr erzählt, dass Porter der Vater von Julies Kind ist. Gabrielle kann ihre Mädchen nicht bändigen. Als Roy, den Mrs. McCluskey aus dem Haus geworfen hat, bei ihr einzieht, zieht er ganz andere Seiten auf ...
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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